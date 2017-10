Neymar à son tour menacé par Daech Après Messi mercredi et Didier Deschamps vendredi, l'organisation terroriste a cette fois-ci menacé Neymar, dans un nouveau photomontage glauque.

Faut-il commencer à s'inquiéter pour le Mondial 2018 en Russie ? Près de deux ans après avoir tenté de faire exploser trois bombes au Stade de France, le 13 novembre 2015, pendant la rencontre France-Allemagne, l'organisation terroriste vient de diffuser un troisième photomontage macabre mettant en scène des personnalités du ballon.



La troisième personnalité visée en cinq jours

Après l'attaquant barcelonais Lionel Messi mercredi et le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps vendredi, c'est le Brésilien Neymar qui est l'objet de cette atroce campagne de propagande.



Ce coup-ci, a rapporté le site internet SITE Intel Groupe, observatoire des contenus djihadistes, on voit l'attaquant du Paris Saint-Germain à genoux, en pleurs, avec un membre de l’organisation Daech à ses côtés, tandis que le corps sans vie de Lionel Messi est allongé au sol, avec un drapeau de l'organisation planté dans le dos…



La légende qui accompagne le photomontage est également explicite : "Vous ne serez pas en sécurité tant que nous ne le serons pas dans les pays musulmans".









Le Dauphine.com

