Neymar aurait déconseillé à Coutinho d’aller à Barcelone selon la presse brésilienne

C’est l’un des noms qui pourrait animer cette fin de mercato. Philippe Coutinho est ciblé depuis plusieurs semaines par le FC Barcelone, mais Liverpool ne facilite pas la transaction. Selon la presse brésilienne, Neymar se serait à son tour intéressé à ce possible transfert, pour empêcher le départ du joueur de Liverpool vers la Catalogne !



« Tu ne regretteras pas la décision de Liverpool »

La sélection brésilienne est réunie pour jouer deux rencontres qualificatives pour la Coupe du Monde. Les Auriverde dominent la phase de qualification sud-américaine avec 11 points d’avance sur la Colombie, deuxième de la poule ! La présence des quintuples champions du Monde en Russie est d'ailleurs, d'ores et déjà, assurée depuis mars.



Mais en parallèle de ces matchs, la presse brésilienne croit savoir que Neymar aurait profité d’un moment pour discuter longuement avec Coutinho, afin de le convaincre de rester à Liverpool ! Le transfert de l’attaquant brésilien vers le PSG a exposé quelques tensions entre le FC Barcelone et le numéro 10 parisien, et celles-ci sont peut-être à l’origine des déclarations supposées de Neymar. Selon El Mundo Deportivo, l'attaquant du club de la capitale aurait même déclaré « Tu ne regretteras pas la décision de Liverpool de t'empêcher d'aller à Barcelone. »



Coutinho surpris en longue conversation avec Paulinho

Mais la presse brésilienne ressort également des images entre le joueur de Liverpool et Paulinho… recruté récemment par le FC Barcelone ! Il n’en fallait pas plus pour que les journalistes locaux avancent la théorie inverse, c’est-à-dire supposée que le néo-barcelonais tenterait à son tour de convaincre Coutinho de rejoindre le FC Barcelone ! Le joueur a jusqu’au 31 août, pour être transféré en direction du FC Barcelone. Il n’est pas exclu que le milieu offensif de Liverpool passe alors sa visite médicale au Brésil, si bien sûr le transfert devait bel et bien se réaliser.





