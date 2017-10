Neymar aurait demandé l’exclusion du Barça de la Ligue des champions et rendu sa carte de socio Quelques semaines après le transfert de Neymar au PSG, Mundo Deportivo assure ce samedi que la star brésilienne ainsi que son père ont rendu leurs cartes de socios du FC Barcelone. Dans le même temps, As révèle que l’UEFA a désavoué le nouvel attaquant parisien qui aurait demandé l’exclusion du Barça de la Ligue des champions.

Lundi 9 Octobre 2017

Les relations entre Neymar et le FC Barcelone ne cessent de s’envenimer. Deux informations, révélées par deux journaux espagnols différents, sont ainsi venues noircir un peu plus le tableau samedi.



Alors que les deux camps sont lancés dans une bataille juridique liée à des histoires de gros sous suite au dernier renouvellement de contrat du Brésilien au Barça, le joueur a été désavoué par l’UEFA après avoir demandé l’exclusion du club catalan de la Ligue des champions selon As. Le journal indique en effet que, sur les conseils de ses avocats, le joueur a demandé officiellement à l’instance de sanctionner durement son ancien club pour ne pas lui avoir versé une prime de 26 millions d’euros. L’UEFA a donc rejeté cette demande.



Quasiment dans le même temps, Mundo Deportivo a de son côté expliqué que Neymar et son père ont tous les deux rendu leurs cartes de socios. Une décision symbolique (le socio vote les décisions du club et abandonne rarement ce privilège) qui prouve que les relations entre le nouveau joueur du PSG et son ancien club sont bel et bien définitivement rompues. En attendant que tout ceci se règle devant les tribunaux…



Rmc

