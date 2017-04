Neymar pas disponible pour le Clasico ?

Expulsé samedi soir contre Malaga (défaite 2-0), Neymar a été particulièrement agacé par la décision prise par l'arbitre. Des gestes d'humeur qui pourraient lui coûter le Clasico à la fin du mois.





Alors qu'il avait l'occasion de revenir à hauteur du Real Madrid samedi soir, le FC Barcelone s'est sabordé tout seul à Malaga. Les Catalans ont connu leur quatrième défaite de la saison en championnat (2-0) et voient les Madrilènes leur reprendre un point avec le nul obtenu contre l'Atletico Madrid dans le derby madrilène. C'est donc une soirée noire pour le Barça et les ennuis ne s'arrêtent pas là, à quelques jours d'un quart de finale de Ligue des Champions contre la Juventus.





En plus de la défaite, Neymar a trouvé le moyen de se faire expulser bêtement peu après l'heure de jeu. A la 27e minute, Neymar a été réprimandé pour la raison suivante: "ne pas respecter la distance réglementaire lors de l'exécution d'un coup franc, après avoir été mis en garde", a noté Gil Manzano, l'arbitre de la rencontre, dans son rapport, rapporte Mundo Deportivo. Et d'ajouter: « A la 65e, Neymar a été averti pour le motif suivant: renverser un adversaire dans la lutte pour le ballon » Un premier carton jaune évitable quand le deuxième a surtout laissé transparaître une forme de frustration personnelle de par la tournure des événements.



Si le carton rouge récolté risque de lui valoir un match de suspension, son attitude à sa sortie du terrain pourrait bien aggraver son cas. Le Brésilien est sorti en applaudissant le quatrième arbitre. Une scène rédigée dans le rapport de l'arbitre et qui pourrait pousser l'indisponibilité de l'ailier à au moins deux matchs, ce qui pourrait lui faire manquer le Clasico du 23 avril prochain à Santiago Bernabeu. La Commission de discipline espagnole va avoir du pain sur la planche puisqu'il semblerait que dans le derby madrilène, Cristiano Ronaldo se soit emporté envers l'arbitre de la rencontre avec des insultes. Et si Neymar est sanctionné alors que le Ballon d'Or non, il pourrait y avoir le feu en Espagne, bien avant le 23 avril.