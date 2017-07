Neymar, transfert acté vendredi ?

Neymar sera-t-il au Parc des Princes pour accueillir Amiens lors de la 1ère journée de Ligue 1 ? Si le club picard conseille au Brésilien de prendre son temps, le transfert du capitaine de la Seleçao pourrait bien être acté dans les tout prochains jours. "Il ne reste plus qu’un faux suspense autour de Neymar. La question n’est plus de savoir s’il va venir au PSG mais plutôt à quelle date", a ainsi confié au Parisien, un collaborateur des dirigeants des vice-champions de France.



L’optimisme est donc de mise dans les rangs parisiens et certaines sources proches du dossier considèrent que le dossier pourrait être finalisé d’ici vendredi, sans pour autant garantir que l’issue sera positive. Pour d’autres, rien ne pourra être annoncé tant que le Barça sera aux Etats-Unis, la tournée américaine des Blaugrana devant s’achever dans la nuit de samedi à dimanche, avec un choc final face au Real Madrid.



D’ici là, Neymar se sera peut-être exprimé. A défaut de participer aux conférences de presse organisées par le Barça ou de répondre aux questions des journalistes en zone mixte à l’issue des matches de l’International Champions Cup, le Brésilien doit en effet, participer vendredi à un événement marketing organisé par son équipementier, à l’occasion de la sortie de ses nouveaux crampons. Le capitaine de la Seleçao pourra difficilement échapper aux questions de journalistes attendus en masse à l’événement.



Football.fr