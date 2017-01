Ngagne Siri Fall, mère d’Ablaye Mbaye : «J’ai appris la nouvelle à la télé » Ngagne Siri Fall, qui dit avoir appris la triste nouvelle via les médias, a pleuré son fils qui, selon elle, s’occupait bien de la famille. D’ailleurs, rassure-t-elle, ‘’Ablaye a ma bénédiction’’.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Janvier 2017 à 11:12 | | 1 commentaire(s)|

Visiblement affectée par l’émotion et la tristesse après la disparition subite de son fils, quelques jours seulement après le décès du père de ce dernier, la maman du chanteur Feu Abdoulaye Mbaye, n’a pas caché la douleur qu’elle est en train de ressentir. Retrouvée vers les coups de 23h 30, à son domicile sis aux Parcelles assainies, Ngagne Siri Fall se confie: ‘’Ablaye a ma bénédiction. Je prie beaucoup que le Bon Dieu l’accueille dans son paradis’’.



Entourée par des dizaines de proches de la famille et voisins du quartier, elle dit avoir appris la nouvelle via les médias. ‘’Ce matin, on s’est parlé au téléphone. Son décès m’a beaucoup surprise. On a appris la triste nouvelle à la télévision dans les éditions du soir (19h, ndlr)’’.



« Il s’est toujours sacrifié pour nous rendre heureux »



Sur son défunt fils, la dame ne tarit pas d’éloges. ‘’Il (Ablaye) était le soutien de la famille. Il s’est bien occupé de moi, de ses frères et sœurs et de son papa qui a récemment rendu l’âme. Moi qui suis sa maman, je ne me plains pas du tout. Il s’est toujours sacrifié pour nous rendre heureux’’, affirme un site sénégalais.



A rappeler que le chanteur est décédé des suites d’un malaise. Sur place, un témoin qui était avec lui au studio de nous révéler que lorsqu’ Ablaye est tombé alors qu’il était en pleine répétition, il a vite été évacué à la structure sanitaire Gaspard Camara. C’est là bas qu’ils se sont rendus compte qu’il a perdu la vie.



Selon la même source, c’est Youssou Ndour qui, informé du décès de son ami, a demandé à ce qu’on dépose le corps à l’hôpital Le Dantec pour autopsie. Ce qui est fait. Mais, l’autopsie en question ne sera faite que demain (mardi) matin,à 9h, d’après la même source.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook