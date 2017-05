Nguékhokh : démantèlement de la redoutable bande auteur de l'attaque de l'agence de microcrédit

La Gendarmerie nationale annonce avoir démantelé la bande de malfaiteurs à l’origine de la tentative d’attaque, en avril dernier, d’une agence de microfinance (Microcred) de Nguékhokh, dans le département de Mbour, a-t-on appris.



"La redoutable et insaisissable bande (…) a été neutralisée par la Gendarmerie nationale, suite à une opération rondement menée par les unités territoriales, avec l’appui de la Section de recherches de Dakar", précise-t-elle dans un communiqué reçu lundi à l’APS.



La Gendarmerie renseigne que cette opération a été déclenchée suite à l’attaque du Microcred de Nguékhokh, perpétrée le mois dernier et ayant occasionné la mort de l’un des assaillants.



Elle ajoute que cette intervention a permis l’interpellation de l’ensemble des membres de la bande et la saisie d’un impressionnant arsenal détenu par les malfaiteurs.



Cette bande, bien connue des services de Gendarmerie, est l’auteur de l’attaque de l’agence Microcred de Ndiayenne Sirakh (Khombole), au mois de mars 2017, indique le communiqué



"Les cinq mis en cause, gardés à vue à la brigade de gendarmerie de Nguékhokh, seront déférés au parquet de Thiès, ce mardi, en fin de matinée", informe le texte, soulignant que "la gendarmerie met ainsi fin à une véritable industrie du crime".



Selon la même source, "le gang démantelé était réputé pour son audace et sa violence qui affolaient les populations des régions du Centre et du Nord du pays".