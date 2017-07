Niasse à Dionne: «Vous êtes d’une loyauté granitique pour Macky»

En ce qui concerne la coalition BBY dans le département de Nioro du Rip, le patron de l’Afp explique qu’il a le bénéfice d’être uni. Il parle d’une même voix, dispose d’un même idéal et a un même engagement. C’est fort de cela qu’il estime que le moment est venu pour faire de la place aux plus jeunes. «On vous accompagne. Nous avons fait notre temps». Ce qui lui fait dire que «demain, c’est l’avenir mais se prépare aujourd’hui puisque le passé inspire toujours l’avenir».

Niasse demande à ses jeunes camarades, militants et responsable Bby du département de gagner le scrutin du 30 juillet prochain. Surtout que le Président Sall a doté Nioro de moyens conséquents pour la bataille électorale. A l’endroit du PM Niasse soutient : «Je suis fier de toi. Fier de ce que tu es et de ce que tu es en train de faire».

Admirant «la loyauté granitique» de Dionne envers son patron, le leader progressiste révèle : «le scrutin du 30 juillet est le premier tour de la Présidentielle de 2O19». Il faut par conséquent «le remporter haut la main et laisser le camp d’en face crier à nouveau comme un vaut qu’on égorge».



