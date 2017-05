Nice : Man Utd gagne la finale, le Gym change son calendrier

L'OGC Nice comptait sur une victoire de l'Ajax Amsterdam en finale de l'Europa League, ce qui aurait permis au Gym de disputer directement les barrages de la Ligue des champions. Mais avec le succès de Manchester United, le troisième du championnat de France doit débuter dès le 3e tour des qualifications pour la C1.



Résultat, le calendrier de reprise a été changé et ce mercredi soir l'OGC Nice a dévoilé la date du retour à l'entraînement de Lucien Favre et de ses joueurs. « Troisième de L1, le Gym disputera le 3e tour qualificatif de la plus prestigieuse des compétitions fin juillet, et reprendra l'entraînement le chemin des terrains d'entraînement le 19 juin. Il connaitra l’identité de son adversaire le 14 juillet lors du tirage au sort. Match aller le mardi 25 (ou le mercredi 26) juillet, et retour le 1er ou le 2 août avant le coup d’envoi de la saison de Ligue 1 », prévient le club azuréen.



source: foot01