Niger: après l’embuscade meurtrière, l’armée américaine fait une annonce importante

Après la récente embuscade meurtrière dont des soldats américains ont été la cible au Niger, le chef d’état-major américain a au cours d’une conférence de presse annoncé une décision. Le 23 Octobre, Joe Dunford, le chef d’état-major américain est revenu sur l’attaque dont ses éléments ont été victimes.



Retour sur l’embuscade du 4 Octobre

Une patrouille composée de douze soldats américains des forces spéciales et de trente soldats nigériens effectuait son retour du village de Tongo Tongo. Les soldats américains accompagnaient les soldats nigériens car les risques d’attaque étaient improbables.



En effet, Ils ne sont pas sensés partir en mission avec les militaires locaux quand il y a un risque de combat,. C’est non loin de Tongo Tongo situé à une centaine de kilomètres de Niamey que l’embuscade a eu lieu.



Les soldats américains et nigériens sont tombés dans une embuscade dressée par plus d’une cinquantaine de soldats de l’état islamique. Ces derniers étaient munis d’armes à feu, de grenades et étaient à bord de véhicules armés. Les combats ont duré une heure environ avant que les soldats américains ne fassent appel à des renforts car la patrouille américano-nigérienne pensait pouvoir venir à bout de ces terroristes. Ensuite, alertée par les américains dont elle est partenaire dans la lutte contre les groupes terroristes, la France a alerté une unité Mirage 2000 qui a pu être sur les lieux une heure plus tard.



Des troupes françaises sont arrivées dans l’après-midi pour évacuer les blessés et les morts dont trois américains. Après des heures de recherches, le corps du quatrième soldat américain a été retrouvé. Ainsi, le bilan fait état de quatre soldats américains et cinq soldats nigériens tués.



Maintien de la présence américaine dans le Sahel

Alors qu’une enquête menée par Africom et le FBI est en cours pour déterminer les réalités du terrain, Joe Dunford a annoncé : « Notre intention est de continuer les opérations au Niger ». En effet, cette présence a pour but de traquer et démanteler tous ces groupes jihadistes.



Après le Proche-Orient, L’Afrique est la deuxième zone d’intervention des forces spéciales américaines avec 6000 hommes déployés sur les 53 pays.



