Nigéria: 3 personnes meurent dans des circonstances bizarres, lors d’une prière à l’église

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juillet 2017

La police a confirmé la mort de trois fidèles d’une église, lors d’un service de délivrance. L’église est située dans la périphérie de Warri, dans l’Etat du Delta, au Nigeria. DSP Andrew Aniamaka, le PR de police de l’Etat, a confirmé l’incident, mardi.

Selon lui, l’une des personnes décédées s’est noyée, tandis que les deux autres sont morts lors d’une séance de prière, à l’église, le week-end.

" L’information est qu’en fait, un fidèle a été noyé, et deux autres sont morts dans l’église; C’est l’information que j’ai pour le moment «", a déclaré Aniamaka.



Une source qui a déjà parlé avec des journalistes, a révélé que l’identité des défunts est connue. Il s’agit d’un garçon de 10 ans, identifié comme Emmanuel Odili, Mme Beatrice Nwachukwu, et M. Antonio Abba.

La source, qui a parlé en toute confiance, a ajouté que tard dans la nuit, Odili, a accompagné sa mère à l’église pour une séance d’adoration, mais est tombé dans une fosse située dans l’enceinte de l’église et y a perdu la vie. Son cadavre a été retrouvé samedi, par des membres de l’église, après que ses parents ont déclaré sa disparition, rapporte NAN.

La source a déclaré que l’église a déposé les restes du garçon dans une morgue, avant de signaler l’incident au poste de police d’Eburumede.

"L’autorité de l’église alléguait que le défunt avait un trouble mental, affirmation rejetée par les parents. Alors que la question faisait l’objet d’une enquête, certains membres de l’église venaient signaler samedi, que Mme Nwachukwu et M. Abba étaient morts pendant leur délivrance dans l’église.



"Ils (les autorités de l’église, ndlr) ont déclaré que Nwachukwu s’est effondré pendant la séance de prière; Ils ont également affirmé qu’elle souffrait de tension artérielle, mais le mari l’a nié."

Lorsqu’il a été contacté, le porte-parole de l’église, M. Godday Emiko, a nié l’allégation par un message texte.

« Désolé, j’ai manqué votre appel, il n’y a rien de tel », a déclaré Emiko.





afrk.mag



