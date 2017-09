Nigéria: 55 hommes rapportent être battus par leurs épouses

Le procureur général et le commissaire à la justice de l’État de Lagos, Adeniji Kazeem, lors d’une séance d’information médiatique à Ikeja, ont révélé hier, qu’un plus grand nombre d’hommes se prononçaient pour signaler des cas de violence à leur encontre par leurs femmes.



Kazeem, qui est le président de l’Équipe nationale d’intervention en matière de violence conjugale, DSVRT, a déclaré qu’il y avait eu 55 cas d’hommes qui ont signalé des violences domestiques contre eux par leurs femmes entre janvier 2017 et maintenant, contre 14 enregistrés l’année dernière.



Selon Vanguard, Kazeem a révélé qu’entre janvier et septembre 2017, 852 cas de violences familiales et de cas apparentés ont été enregistrés dans l’État de Lagos, en disant qu’un total 564 cas de violences domestiques, 60 cas de souillure, 30 cas de viol, 11 tentatives de viol, 123 cas de négligence et d’abus d’enfants et 84 autres cas, ont été signalés.



Il a déclaré que les données révèlent que la plupart des cas d’agressions sexuelles a été perpétrée l’après-midi, et en semaine, tout en corroborant que 95% des auteurs de violences sexuelles étaient connus des victimes, ce qui, selon lui, nécessitait de mener des campagnes de sensibilisation pour les parents, sur les compétences parentales et les conseils de prévention de l’abus des enfants ainsi que la formation des enfants sur les droits de l’enfant, la maltraitance des enfants, la sécurité et la façon de préserver les preuves.



Bien que certains des cas aient été portés devant les tribunaux, Kazeem a déclaré que le gouvernement de l’État, par l’entremise du ministère de la Jeunesse et du Développement social et d’autres parties prenantes, a offert un refuge aux survivants.





Afrikmag