Nigeria : Âgée de 17 ans, elle tue son copain trois jours après son anniversaire (photos)

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Octobre 2017 à 22:14 | | 0 commentaire(s)|

Une fille de 17 ans identifiée comme Hannah Osazuwa, est accusée d’avoir poignardé son petit ami, Tomide Akintoye. L’incident s’est produit lundi 16 octobre, à Gowon Estate dans l’Etat de Lagos, trois jours après l’anniversaire de la présumée meurtrière, rapporte les sources locales.

Bien que les circonstances autour de cet incident tragique, n’ont pas encore été déterminées, les commentaires publiés par les amis du défunt sur sa page Facebook, laissent croire qu’ils avaient des antécédents de violence.

L’incident est survenu trois jours après que le petit ami Akintoye ait souhaité joyeux anniversaire à Hannah Osazuwa sur Facebook, un post qui était accompagné d’un selfie du couple.

« Elle reste ma reine ». « Bébé, pour ton anniversaire, je prie que tu obtiennes tous ce que ton cœur désire. En ce jour spécial, que Dieu te comble de son amour et ses bénédictions. Je t’aime », avait-il écrit.

Un jour après cette publication, samedi, Akintoye a partagé une autre publication assez inquiétante. « Parfois, un homme a besoin de mourir, pour revivre ».

Un ami d’Akintoye, Onyenma Chibundu, a déclaré que lui et ses autres amis l’avaient prévenu en vain, de rester loin d’Osazuwa.



« Jeune Tommy, je t’avais demandé à plusieurs reprises de quitter cette sal*pe que tu avais choisi comme petite amie, mais tu as refusé de m’écouter. Maintenant, elle a pris ta vie de ses propres mains. Paix à ton âme, frère ».

Confirmant les faits, la police a révélé que les deux avaient réellement eu une dispute violente dans les bandes de 8h ce jour-là, et qu’Akintoye avait agressé le défunt.

« Pendant leur dispute, la suspecte l’a poignardé à la poitrine avec une paire de ciseaux. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital, mais il n’a pas survécu », a déclaré l’officier de police Olarinde Famous-Cole, ajoutant que la fille est en détention. L’on ignore toujours la cause de leur dispute.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook