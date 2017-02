Nigéria : Le président Muhammadu Buhari prolonge son congé maladie

Le président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé dimanche au parlement la prolongation de son congé de maladie.



La décision de cette extension est contenue dans un communiqué de son cabinet.



Il déclare que l’extension du séjour présidentiel est nécessaire pour permettre au président de compléter une série de tests médicaux recommandés par ses médecins et d’obtenir les résultats.



Une lettre envoyé ne précise pas la durée de la prolongation du congé maladie.



L’absence prolongé de Buhari pourrait nuire à la confiance déjà ébranlée dans son administration. Des critiques selon lesquelles le gouvernement est pris d’inertie se font de plus en plus entendre.



“Le président Muhammadu Buhari a écrit à l’Assemblée nationale aujourd’hui, le 5 février 2017, informant de son désir de prolonger son congé afin de compléter et de recevoir les résultats d’une série de tests recommandés par ses médecins”, précise le communiqué.



Agé de 73 ans Muhammadu Buhari s’est rendu début janvier à Londres pour soigner une otite.



africanews.com