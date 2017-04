Nigéria: Une vingtaine de femmes enlevées par Boko haram

"Les jihadistes ont attaqué jeudi le village de Pulka près de la frontière avec le Cameroun, où ils ont enlevé 18 filles. Les combattants "sont arrivés dans des pick-up autour de 06h 00 (05h00 Gmt) et ont pris 14 jeunes filles âgées de 17 ans et moins pendant que les résidents fuyaient dans la brousse", a déclaré à l'Afp, un responsable local joint par téléphone."Ils ont attrapé quatre autre filles qui fuyaient (...) dans la brousse à l'extérieur du village", a-t-il ajouté sous couvert de l'anonymat, par peur des représailles.



Selon ce responsable, les assaillants étaient des hommes de la faction de Abou Mosab Al Barnaoui, désigné l'an dernier par l'organisation Etat Islamique (Ei) à laquelle Boko Haram avait prêté allégeance en 2015 à la tête du groupe, en remplacement du leader Abubakar Shekau.



Cette attaque a été confirmée par un autre habitant, affirmant que les filles ont été enlevées pour servir d'épouses aux combattants . "Ils n'ont pas tenté de tirer sur les gens qui fuyaient le village", a-t-il dit.



Par ailleurs, le deuxième incident a eu lieu le vendredi près du village de Dumba, sur les rives du lac Tchad, après le refus d'un berger de payer les jihadistes pour bénéficier de leur protection, selon Adamu Ahmed, membre d'une milice anti-Boko haram. Ils lui avaient donné trois jours pour payer, mais il a décidé de fuir avec sa famille et son troupeau pour leur échapper.



"Quand les hommes armés de Boko Haram sont venus pour l'argent, ils se sont rendus compte qu'il était parti en emmenant tout et ils ont décidé de le poursuivre en moto", a déclaré Adamu Ahmed. "Ils l'ont rattrapé près de Dumba où ils l'ont massacré et ont abattu 50 de ses bovins (...), ils ont emmené quatre femmes de sa famille et le reste du troupeau",a -t-il ajouté.



Le Quotidien