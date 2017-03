Nigéria : la NBC lance un ultimatum aux stations de radiodiffusion qui n’ont pas réglé leurs frais de licence

(Agence Ecofin) - Au Nigéria, toutes les stations de radiodiffusion ont jusqu’au 15 mars prochain pour payer les frais de licence dus au régulateur du secteur, la National Broadcasting Commission (NBC).



C’est le directeur général de l’institution, Is’haq Modibo Kawu (photo), qui a émis cet avertissement lors d’une rencontre avec les acteurs du secteur à Abuja.



Invitant les débiteurs à payer lesdits frais qui s’élèvent à environ 15,9 millions $, le responsable a ajouté que « plusieurs stations opérant dans le pays refusent de payer les frais de licence ». Celles-ci, « n’informent également pas la NBC de leur intention de renouveler ou non la licence, dans le délai de six mois avant son expiration, comme exigé ».



Le responsable a souligné que les licences sont temporaires et doivent être renouvelées après une certaine durée, indépendamment de la période sur laquelle celle-ci était détenue.