Nigéria: le président Buhari est de retour, mais ne dirigera pas

Vêtu d’une tunique haussa, le président n'avait l’air pas tout à fait en forme, selon des images diffusées sur la télévision nationale. Il a rejoint la capitale Abudja en hélicoptère et a été accueilli par ses collaborateurs, dont le vice-président Yemi Osinbajo et son porte-parole Garba Shehau.



Le président nigérian Muhammadu Buhari a affirmé qu’il laissait les rênes du pouvoir à son vice-président, pour continuer à “se reposer”.

“PMB (President Muhammadu Buhari) transmettra une lettre lundi à l’assemblée nationale pour officialiser son retour dans le pays et le rendre constitutionnel”, a précisé sur Twitter, Femi Adesina, un peu plus tard.



Parti pour ses ‘‘congés annuels’‘ en Grande-Bretagne, le Président nigérian a vu son séjour prolongé, sous conseil de ses médecins. Ceux-ci lui ont demandé de s’accorder ‘‘une plus longue période de repos’‘ juste après des ‘‘examens médicaux de routine’‘, avait déclaré son porte-parole, Femi Adesina.



Muhammadu Buhari s‘était rendu en juin 2016 à Londres pour recevoir des soins après une infection persistante de l’oreille interne, selon la version officielle communiquée par le gouvernement nigérian.



source: africanews.com