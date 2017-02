Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Nigeria: le retour d’un ex-gouverneur condamné au Royaume-Uni fait polémique Rédigé par la rédaction le 6 Février 2017 à 16:44 | Lu 64 fois Le retour de James Ibori au Nigeria suscite la polémique. L’ancien gouverneur de l’Etat du Delta est arrivé à Abuja ce samedi matin. Il a ensuite fait une courte escale à Warri, avant de rejoindre Oghara, sa ville natale. Des centaines de personnes, au moins, étaient présentes pour acclamer et célébrer son retour après quatre ans de prison au Royaume-Uni pour fraude et blanchiment d’argent.

La foule qui attend la voiture de James Ibori dans sa ville natale d’Oghara est compacte. Sur une vidéo qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, on y voit des centaines de personnes acclamer le retour de l’ancien gouverneur. Il en a même du mal à sortir de son véhicule.



Pourtant, ces supporters euphoriques ne sont pas les seuls à manifester leur sentiment après ce retour au pays. Sur Twitter, notamment, ils sont nombreux à critiquer une joie qu’ils jugent indécente. Plusieurs personnes rappellent par exemple sa condamnation pour une fraude à 62 millions d’euros. « Si la vidéo de son retour n’est pas un encouragement au vol, alors je ne sais pas ce que c’est », juge un internaute, alors qu’une autre se demande quand « cette folie prendra fin ».



Des critiques qui font écho à celles d’Auwal Musa, directeur d’une ONG de Lagos proche de Transparency International : « C’est vraiment malheureux. Ce qui s’est passé, c’est qu’Ibori a volé énormément d’argent aux gens. Cet argent aurait dû revenir aux gens pauvres, ou pour le développement du pays. C’est comme s’il leur avait interdit l’accès à l’éducation, à la santé ou aux infrastructures ».



James Ibori semble en tout cas déterminé à peser de nouveau dans la vie politique du Nigeria. Il a confirmé à l’agence Reuters que « toute sa vie, il restera un homme politique ». Un compte twitter a été ouvert ce dimanche à son nom. Il s’y présente, entre autres, comme un philanthrope.



source: RFI Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Chasse à l’homme après une manifestation de rue matinale Tchad: les nouveaux hommes d’Idriss Deby