Nigéria: pour se venger de sa patronne, une jeune fille utilise des rats morts pour préparer son repas (vidéo)

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Septembre 2017

Une fille de ménage du nom de Felicia a avoué dans une vidéo, comment elle a puni sa patronne en utilisant des rats morts pour lui faire la cuisine.

L’adolescente qui est originaire de Cotonou dans l’État d’Edo, a déclaré qu’elle avait fait cela parce qu’elle était maltraité par sa patronne

Confessant en langue yoruba dans la vidéo, Felicia a expliqué qu’après que sa patronne lui avait demandé de préparer le repas pour elle et sa famille, elle a tué deux rats et les a utilisés comme viande.

Son acte insolite a été découvert lors que le fils de sa patronne a remarqué des choses étranges dans le repas et lui a demandé ce qu’elle avait mis à l’intérieur. Incapable de fournir une réponse satisfaisante, sa patronne a été informée et lorsqu’elle a mis la pression sur Felicia, cette dernière a fini par confesser ce qu’elle avait fait.



