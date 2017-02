Nigéria: une attaque de Boko Haram fait au moins sept morts

Au moins sept soldats ont été tués dans une attaque menée par le groupe islamiste Boko Haram contre un poste militaire du nord-est du Nigéria, a-t-on appris vendredi de source sécuritaire.



L’embuscade qui aurait duré deux heures selon des sources militaire et milicienne civile, s’est déroulée mercredi après-midi dans la ville de Gajiram, à 80 km au nord de Maiduguri, la capitale de l’Etat du Borno.



Selon le milicien, Babakura Kolo, cette attaque est attribuée à la faction d’Abu Mosab Al Barnaoui, groupe dissident de Boko Haram, particulièrement actif dans le nord du Borno, et dont les cibles sont majoritairement des membres des forces de sécurité.



Cette faction, adoubée par l’organisation de l’Etat Islamique en août, reproche notamment au leader historique de Boko Haram, Abubakar Shekau, de tuer en masse des civils musulmans plutôt que de se concentrer sur les “infidèles” et les militaires.



africanews