Niokhobaye Diouf, Sg de la Protection de l'enfant : mieux outiller les journalistes pour le traitement des information sur les enfants

Rédigé par Khary DIENE le 15 Juin 2017 à 10:23 | Lu 43 fois

En prélude de la journée de l'Enfant africain et de la semaine nationale de l'enfant, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a organisé une rencontre avec la presse pour un partage. Une occasion pour ces acteurs de mieux appréhender la question des enfants et aller dans le sens de protéger cette couche vulnérables de notre société de la violence et la précarité. Ainsi, les journalistes sont appelés à plus de responsabilité quant au traitement de cette problématique. La question de la présence des enfants dans les rues a également été abordée et Niokhobaye Diouf rassure : "le travail continue car nous aussi sommes dans la rue".