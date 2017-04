Nomination: Ramatoulaye Gadio AGNE remplace Waly Ndour à la tête de la Centif

La Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) a une nouvelle présidente en la personne de Mme Ramatoulaye Gadio AGNE, Inspecteur Principal du Trésor, précédemment Receveur Général du Trésor.

Mme Gadio Agne succède à ce poste M. Waly Ndour. Elle a été nommée ce mercredi en Conseil des ministres comme la nouvelle Présidente de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF), en remplacement de M. Waly NDOUR.



Rappelons que la Cellule nationale de Traitement des Informations financières a pour mission de recevoir, d’analyser et de traiter les renseignements propres à établir l’origine des transactions ou la nature des opérations faisant l’objet de déclarations de soupçon auxquelles sont astreintes les personnes physiques et morales assujetties.



La Cellule nationale de Traitement des Informations financières reçoit également toutes autres informations utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les autorités de contrôle ainsi que les officiers de police judiciaire.



Elle peut demander la communication, par les assujettis ainsi que toute personne physique ou morale, d’informations détenues par eux et susceptibles de permettre d’enrichir les déclarations de soupçon.



La Cellule nationale de Traitement des Informations financières effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins de blanchiment de capitaux au niveau du territoire national.



Elle émet des avis sur la mise en œuvre de la politique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux.



Le fonctionnement de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières est assuré par un effectif de six membres nommés par décret et un personnel d’appui



Pressafrik.com