Nomination de Aliou Sall : Les vérités de Malick Gackou Le président du Grand Parti, Malick s'est fendu d'un communiqué pour dénoncer la nomination de Aliou Sall à la tête de la Caisse des Dépôts et Consignations.





« La nomination du frère du Président de la République au poste de Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations est une déclaration de guerre contre les intérêts vitaux du SENEGAL. Avec cette nomination, le Sénégal a touché le fond.



Cette énième forfaiture du Président Macky SALL, est une preuve suffisamment éloquente pour déterminer ô combien notre REPUBLIQUE est en jachère sous son magistère.



Cette nomination est un vulgaire attentat contre les intérêts supérieurs de la Nation et une collusion d’intérêts en porte-à-faux avec le Sénégal des valeurs tant prôné.



C’est aussi, à mon sens, le dernier rempart des maladresses et du ponce pilatisme qui marquent la trajectoire si décevante et si controversée du régime du président SALL.



Je suis animé et outré par une énorme déception face à cette volonté inique d’accaparement des richesses nationales : le pétrole, le gaz, la banque …. et maintenant les bijoux de la famille sénégalaise.



C’est tout simplement scandaleux, triste et hallucinant.



Face à cette incurie, le Peuple sénégalais doit maintenant faire face avant qu’il ne soit trop tard.



Pour ma part, je serai à la pointe du combat pour libérer notre pays de ce fardeau si encombrant et si arriéré afin de relever de manière durable et définitive, les défis de la transparence dans la gestion des affaires publiques. »



