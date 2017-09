Nomination de Aliou Sall à la Cdc : « Une preuve supplémentaire que (…) la dynastie Sall est en marche » (Grand Parti)

La nomination d’Aliou Sall à la Caisse des dépôts et Consignations (Cdc) continue de faire des vagues. Cette fois-ci, c’est la convention des cadres du Grand parti (Gp) qui s’en mêle.



En effet, pour les camarades de Malick Gakou, cette nomination du maire de Guédiawaye, «est là une preuve supplémentaire que (…) la dynastie Sall est en marche et la famille prime sur la patrie et les servitudes sur les services dus à la Nation.»



« Nous avons affaire à un régime qui a érigé en mode de gouvernement le népotisme, le clanisme, la non transparence, l’opacité et le piétinement des valeurs de la République. Après Wade dont il avait rageusement flétri les méthodes, Macky Sall veut se donner à son tour les moyens d’une dévolution monarchique du pouvoir en mettant à la disposition de son frère un matelas financier de plus de 200 milliards de nos francs », dénoncent les camardes de Malick Gakou dans une déclaration parvenue à Leral.



Aussi, relèvent-ils, «Au moment où l’écrasante majorité de la jeunesse du Sénégal est au chômage et que toutes les couches sociales deviennent vulnérables, Macky Sall et son clan ne sont intéressés que par le partage de nos maigres ressources. Que les Sénégalais ne s’y trompent pas. Les frères SALL, avec l’argent du pétrole, du gaz et de la plus liquide des caisses du pays, entendent trôner sur le pays comme les rois qu’ils croient être ».



Après sa nomination, à la Cdc, Aliou Sall devrait démissionner de son poste de président de l’Association des maires du Sénégal (Ams), selon L’Obs. Le frère du président « craint » un éventuel conflit d’intérêt avec la Cdc dont l’une des missions est d’appuyer les collectivités locales.



La convention des cadres du Grand parti pense que c’est un coup pour bluffer les sénégalais. Car, dit-il, « la logique voudrait qu’il démissionne aussi de la mairie pour la même raison vu que l’une des missions de la CDC est de financer les équipements marchands des collectivités locales ».



Rokhaya Thiane (stagiaire)