Nomination pour le titre de meilleur joueur de la Premier League, l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp surpris par l'absence de Sadio Mané

Le meilleur joueur de la Premier League est désigné par le syndicat des joueurs britanniques et l'entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp est remonté de l'absence de de son poulain de la liste des meilleurs joueurs de l'année du championnat anglais. Grand artisan des succès des Reds cette saison, Sadio Mané n'a pas été retenu sur le "short-list" de l'association des joueurs professionnels.



Une décision qui laisse perplexe son entraîneur, Jurgen Klopp qui se dit surpris. " Il n'y est pas? Ce n'est pas une équipe, ce sont tous de bons joueurs. Et si la liste est limitée à six, que puis-je dire d'autre?". Très amer, l'ancien coach de Dortmund a du mal à cacher sa déception d'autant plus q'aucun joueur de son équipe, pourtant 3é du championnat ne figure sur la liste. "Nous avons quelques joueurs qui auraient pu être nominés, mais si on n'y figure pas, nous devons travailler plus dur pour ne pas être négligés à l'avenir. Ce n'est pas une grosse affaire, mais oui, un peu surpris", se désole-t-il.



La liste des 6 joueurs nominés comprend les deux joueurs de Chelsea, Ngolo Kanté et Eden Hazard, le mancunien Zlatan Ibrahimovic, Alexis Sanchez (Arsenal) et Romelu Lukaku (Everton). Ex-joueur de Leicester, Ngolo Kanté, titularisé à 30 reprises en championnat, apparaît comme favori dans ce classement.



Le titre du joueur de l'année de la PFA (en anglais: Professionnal footballers Association Players, player of the year) est une récompense annuelle du football décernée au meilleur joueur de l'année. Le vainqueur est désigné par les membres du syndicat des joueurs , le Professional footballers Association, désignant le vainqueur.



source: l'AS