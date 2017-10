Nominations au Conseil des ministres du 11 Octobre 2017

Le Président Macky SALL a réuni le Conseil des Ministres, mercredi 11 octobre 2017, à 10 heures, au Palais de la République. Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



• Madame Safiatou NDIAYE, Ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud, est nommée cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Hage GEINGOB, Président de la République de Namibie, avec résidence à Pretoria ;



• Madame Ramatoulaye Diagne MBENGUE, Professeur titulaire des Universités, est nommée à compter du 1er décembre 2017, Recteur de l’Université de Thiès, en remplacement de Monsieur Matar Mour SECK, appelé à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



• Monsieur Babacar BA, Administrateur civil, est nommé Secrétaire général du ministère du Tourisme, poste vacant ;



• Monsieur Amadou Abdoul SOW, Docteur d’Etat ès Lettres, Professeur titulaire des universités, précédemment Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, est nommé Directeur général de l’Enseignement supérieur, en remplacement de Monsieur Babacar GUEYE, appelé à d’autres fonctions ;



• Docteur Marie-Khémesse Ngom NDIAYE, Médecin principal de classe exceptionnelle, précédemment Directeur de la Lutte contre la Maladie, est nommée Directeur général de la Santé, en remplacement du Docteur Pape Amadou DIACK ;





• Monsieur Amadou DOUCOURE, Médecin de Santé publique, Economiste de la Santé, est nommé Directeur de la Lutte contre la Maladie, en remplacement du Docteur Marie-Khémesse Ngom NDIAYE, appelée à d’autres fonctions ;



• Docteur Omar SARR, Médecin de Santé publique, précédemment Coordonnateur du Programme national de Lutte contre le Paludisme, est nommé Directeur de la Santé de la Mère et de l’Enfant, poste vacant ;



• Monsieur Ousseynou NGOM, Planificateur, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement, au ministère de la Santé et de l’Action sociale, en remplacement de Monsieur Thiendella BABOU ;



• Monsieur Mandiaye DIOP, titulaire d’un DESS en intelligence économique, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement, au ministère du Tourisme, poste vacant ;



• Monsieur Senghane MBODJI, Docteur d’Etat ès Science, Professeur assimilé à l’Université Alioune Diop de BAMBEY, est nommé Directeur de l’Enseignement supérieur privé à la Direction générale de l’Enseignement supérieur, en remplacement de Monsieur Abdou SENE, appelé à d’autres fonctions ;



• Madame Ndèye Yacine GUEYE, économiste de l’Education, titulaire d’un Master en Sciences économiques, est nommée Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement, au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en remplacement de Madame Magatte Lo BODIAN, appelée à d’autres fonctions ;



• Monsieur Cheikh Ahmadou Bamba FALL, Ingénieur polytechnicien, est nommé Directeur de la Maintenance, des Constructions et des Equipements, au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en remplacement de Monsieur Baba BA, appelé à d’autres fonctions.



• Monsieur Boubacar MBODJI, Commissaire aux Enquêtes économiques principal, est nommé Inspecteur des Affaires Administratives et financières, au ministère du Commerce, de la Consommation, du Secteur informel et des PME, en remplacement de Monsieur Mahecor Makhfou DIOUF, appelé à d’autres fonctions.





Le Secrétaire général du Gouvernement, Porte-parole