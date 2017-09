Nominations au Conseil des ministres du 11 Septembre 2017

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



- Monsieur Mamadou Gueye FAYE, Général de Corps d’Armées (CR) est nommé Ambassadeur Extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès du Président MOON JAE-IN, Président de la République de Corée avec résidence à Séoul ;





- Monsieur Cheikh NIANG, Conseiller des Affaires étrangères principal, de classe exceptionnelle, Ambassadeur du Sénégal au Japon, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Tony Tan KENG YAM, Président de la République de Singapour, avec résidence à Tokyo ;



- Monsieur Aboubacar Sedikh BEYE, Ingénieur Statisticien Economiste, précédemment Directeur général de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie, est nommé Directeur général du Port autonome de Dakar, en remplacement de Monsieur Cheikh KANTE, appelé à d’autres fonctions ;



- Monsieur Babacar DIAME, Expert-Comptable, est nommé Président de la Commission de surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations ;



- Monsieur Aliou SALL, Conseiller en Planification, titulaire d’un Master en Administration publique, est nommé Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, en remplacement de Monsieur Thierno Seydou NIANE ;





- Monsieur Cheikh Tidiane DIOP, Inspecteur Principal du Trésor, précédemment Secrétaire général du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, est nommé Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, en remplacement de Monsieur Daouda SEMBENE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



- Monsieur Babacar NDIR, Statisticien Economiste, précédemment Directeur général adjoint de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie, est nommé Directeur général de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie, en remplacement de Monsieur Aboubacar Sedikh BEYE, appelé à d’autres fonctions ;





- Monsieur Lansana Gagny SAKHO, Ingénieur en génie électrique, est nommé Directeur général de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal en remplacement de Monsieur Alioune Badara DIOP, appelé à d’autres fonctions ;



- Monsieur Alioune Badara DIOP, précédemment Directeur général de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal est nommé Directeur général de l’Office des Lacs et Cours d’Eau en remplacement de Monsieur Amadou BOCOUM, appelé à d’autres fonctions ;

- Monsieur Seyni NDAO, Ingénieur agronome, est nommé Directeur général de l’Office des Forages ruraux en remplacement de Monsieur Lansana Gagny SAKHO, appelé à d’autres fonctions ;



- Monsieur Ansou SANE, Juriste, précédemment Secrétaire général de l’Agence nationale pour la relance des Activités économiques et sociales de la Casamance, est nommé Directeur général de l’Agence nationale pour la relance des Activités économiques et sociales de la Casamance, poste vacant.



- Le Capitaine de Vaisseau Amadou Khourédia DIOP est nommé Attaché militaire, naval et de l’Air près l’Ambassade du Sénégal en France, en remplacement du Colonel Ibrahima MBAYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



- Le Colonel Massamba DIEYE est nommé Attaché militaire, naval et de l’Air près l’Ambassade du Sénégal en Guinée-Bissau, en remplacement du Colonel Touba LO, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

-



Le Secrétaire général du Gouvernement, Porte-parole