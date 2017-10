Nominations au Conseil des ministres du 18 Octobre 2017

Le Président Macky SALL a réuni le Conseil des Ministres mercredi 18 octobre 2017 à 10 heures au Palais de la République.



Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :

• Monsieur Gorgui NDIAYE, Administrateur civil, est nommé Secrétaire général du ministère de l’Emploi, de l’Insertion professionnelle et de l’Intensification de la Main d’œuvre ;



• Monsieur Youssoupha GUEYE, Ingénieur agronome, est nommé Directeur des Bassins de Rétention et des Lacs artificiels, en remplacement du Colonel Youssou LO, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



• Monsieur Casimir Adrien SAMBOU, Ingénieur agroéconomiste, est nommé Directeur régional du Développement rural de Ziguinchor, en remplacement de Monsieur Mamadou Lamine KONTE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



• Monsieur Ernest Abdou SAMBOU, titulaire d’un Master en Développement Communautaire, est nommé Secrétaire général de l’Agence nationale pour la Relance des Activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC).







Le Secrétaire général du Gouvernement, Porte-parole