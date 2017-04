Nominations en Conseil des ministres: Jeu de chaises musicales au ministère de l'Economie et des Finances

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Avril 2017 à 08:50 | | 3 commentaire(s)|

En Conseil des ministres hier mercredi 19 avril 2017, le Président Macky Sall a validé les changements opérés à la tête de plusieurs directions, notamment au ministère de l'Economie et des Finances et celui en charge du Budget.





• Monsieur Mabousso THIAM, Diplômé en Banque et Economie Islamique, est nommé Président de la Commission de Supervision de la Haute Autorité du WAQF ;



• Madame Oulimata DIOP, Administrateur Civil Principal, précédemment Directeur de la Monnaie et du Crédit, est nommée Directeur Général de la Haute Autorité du WAQF ;



• Monsieur Papa Amadou SARR, titulaire d’un Master en Economie du Développement, est nommé Directeur Général du Secteur Financier et de la Compétitivité au Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan ;



• Monsieur Ismaïla GUEYE, Inspecteur Principal des Impôts et des Domaines, est nommé Coordonnateur de la Direction Générale du Secteur Financier et de la Compétitivité au Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan ;



• Madame Fatou DIANE, Docteur en Economie, est nommé Directeur de la Réglementation et de la Supervision des Systèmes financiers décentralisés (DRS/SFD) à la Direction générale du Secteur financier et de la Compétitivité, en remplacement de Madame Mame Boury NGOM, appelée à d’autres fonctions ;



• Monsieur Lat DIOP, Administrateur Civil Principal, précédemment Directeur de l’Investissement, est nommé Directeur de la Coopération et des Financements extérieurs à la Direction Générale du Budget ;



• Monsieur Mouhamadou Moustapha FALL, Inspecteur Principal du Trésor, est nommé Directeur de l’Administration et du Personnel de la Direction Générale du Budget ;



• Monsieur Maguette SENE, Administrateur Civil, est nommé Directeur du Matériel et du Transit Administratif à la Direction Générale du Budget ;



• Monsieur Abdoulaye DIENG, Inspecteur Principal de la Coopération, précédemment Directeur de la Coopération Economique et Financière, est nommé Directeur du Contrôle Interne (DCI) de la Direction Générale du Budget ;



• Monsieur François NDONG, Informaticien, est nommé Directeur des Systèmes d’Information à la Direction Générale du Budget ;



• Madame Seynabou Ben MESSAOUD, Conseiller en Planification, est nommée Directrice de la Programmation Budgétaire à la Direction Générale du Budget ;



• Monsieur Charles Emile CISS, Administrateur Civil Principal, précédemment Directeur de l’Informatique à la Direction Générale des Finances, est nommé Directeur de la Solde à la Direction Générale du Budget ;



• Monsieur Bakar FAYE, Administrateur Civil Principal, est nommé Directeur du Contrôle Budgétaire à la Direction Générale du Budget.



• Monsieur Mouhamadou DIALLO, Administrateur Civil Principal de classe exceptionnelle, est nommé Directeur des Pensions à la Direction Générale du Budget ;



• Monsieur Papa Thialaw FALL, Inspecteur principal des Douanes, précédemment Conseiller technique au Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, est nommé Directeur de la Facilitation et du Partenariat avec l’Entreprise à la Direction Générale des Douanes, en remplacement de Monsieur Laffy MANE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



• Monsieur Ibrahima FAYE, Inspecteur principal des Douanes, précédemment Assistant du Directeur de la Facilitation et du Partenariat avec l’Entreprise, est nommé Directeur régional du Sud-Est à la Direction Générale des Douanes, en remplacement de Monsieur Ibrahima THIAM, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur Papa NDIAYE, Inspecteur Principal des Douanes, précédemment Directeur régional du Sud, est nommé Directeur régional des Produits pétroliers et des Unités spécialisées à la Direction Générale des Douanes, en remplacement de Monsieur Papa Mamadou Lamine DIAITE, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur Alassane BA, Inspecteur principal des Douanes, précédemment Contrôleur interne à la Direction Générale des Douanes, est nommé Directeur régional du Sud à la Direction Générale des Douanes, en remplacement de Monsieur Papa NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;



• Madame Ramatoulaye Gadio AGNE, Inspecteur Principal du Trésor, précédemment Receveur Général du Trésor, est nommée Présidente de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF), en remplacement de Monsieur Waly NDOUR, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur Mamadou THIANDOUM, Commissaire de Police Divisionnaire de Classe Exceptionnelle, est nommé membre de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, en remplacement de Madame Aby DIALLO, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite :



• Monsieur Mamadou Lamine NIANG, Commissaire de Police principal, est nommé membre de la Cellule Nationale de Traitement des Informations financières en remplacement de Monsieur Modou DIAGNE, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur Kéba DIALLO, Inspecteur des Douanes de classe exceptionnelle, est nommé membre de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières, en remplacement de Monsieur Samba DIA, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur MonsieurSaliou FALL, Inspecteur de l’Administration pénitentiaire, précédemment Chef de la Division des Finances et du Matériel, est nommé Directeur de l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire, en remplacement de l’Inspecteur Abdourahmane KANE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



• Monsieur Souleymane Anta NDIAYE, précédemment Premier Conseiller à l’Ambassade du Sénégal à Moscou, est nommé Chef du Bureau économique prés ladite Ambassade ;



• Monsieur Mamadou SEYDI, Environnementaliste, est nommé Secrétaire général de l’Agence de la Grande Muraille verte au ministère de l’Environnement et du Développement durable, poste vacant.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook