Non convoqué pour la Supercoupe, Diao Balde Keita se fâche Annoncé sur le départ à la Lazio de Rome, Baldé Keita n'a pas été convoqué par son entraîneur pour le match qui opposait hier, dimanche, les Biancocelesti à la Juventus Turin pour le compte de la Supercoupe d'Italie.

Par cette décision, les dirigeants du club de la capitale veulent éviter tout risque de blessure à l’international sénégalais. Mais Baldé Keita, lui, ne l’entend pas de cette oreille. Il a évoqué le sujet sur Twitter, en affichant clairement sa désapprobation.



« La non convocation pour la Supercoupe d’Italie m’a laissé un goût amer. La décision du club, évidemment pour des critères non sportifs, me procure un terrible sentiment de mal-être, dont il est encore difficile d’évaluer les conséquences », a-t-il lâché.



L’absence de l’attaquant sénégalais n’a pas eu de conséquences car la Lazio s'est imposée sur le score de 3 buts à 2 et remporte ainsi la quatrième Supercoupe d'Italie de son histoire.



Pour rappel, Diao Baldé est courtisé par la Juventus.





Source : Africatopsports

