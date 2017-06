Non investie par Bby : Mimi Touré se braque, ses partisans parlent d’une «seconde trahison»

Aminata Touré dit Mimi faisait partie des prétendants et favoris pour diriger la liste nationale de Benno bokk Yaakaar ( Bby) aux législatives du 30 juillet 2017. Elle n’a finalement pas été retenue. Le Président Macky Sall lui a préféré Mouhammed Boun Abdelah Dione. Une pilule amère que l’envoyée spéciale du chef de l’Etat a du mal à digérer.



Selon des sources proches de son entourage, elle serait emmurée dans un silence refusant pour le montant de communiqué sur cette affaire. Tout le contraire, pour certains de ses partisans qui ont commencé à élever la voix. Certains d’entre eux s’en sont pris au Président Macky Sall qu’ils accusent de trahison.



« Nous sommes déçus. Le président de la République lui avait promis qu’elle serait tête de liste nationale de Benno Bokk Yaakaar depuis deux ans. Elle ne s’attendait vraiment pas à cette seconde trahison, parce qu’elle a toujours fait preuve de loyauté et d’engagement envers le président Sall. Elle s’est toujours donnée corps et âme pour le parti et son leader », martelé l’un d’eux interrogé par «Vox Populi ».



Très amère, ce souteneur de la responsable « Apériste » enchaîne : «Peut-être qu’on veut mettre à la tête de l’Assemblée nationale un béni oui-oui. Tout le monde sait que Mimi Touré est une femme de caractère qui ne se laisse pas influencer. Elle est indépendante d’esprit ».



Par ailleurs, selon certaines informations de presse, Aminata Touré aurait été investi comme député simple sur la liste de Kaolack, mais elle aurait rejeté l’offre. Modou Ndiaye Rahma et Khoureychi Niasse ( AFP) sont investis pour diriger la liste départementale.



Toujours par rapport aux surprises dans les investitures, il faut relever qu’à Dakar, Maïmouna Ndoye Seck aurait été finalement recalée au profit d’Amadou Bâ, ministre de l’Economie et des Finances.

