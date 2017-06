Non investiture à Mankoo Taxawu Senegaal : Thierno Bocoum fait dans la langue de bois… et remercie Idrissa Seck

Se prononçant sur sa non investiture sur la liste Mankoo Taxawu Senegaal, Thierno Bocoum, le député Rewmi de la XXIIe Législature, a préféré joué la carte du politiquement correct, voire de la langue de bois, en acceptant stoïquement cette décision, tout en rendant hommage à Idrissa Seck et son parti de lui avoir permis de vivre une « expérience parlementaire inoubliable ».



« Ce qui m’a sincèrement surpris. C’est l’ampleur des réactions. Mais cela prouve que les Sénégalais ont jugé utile et sérieux le travail que j’ai accompli à l’Assemblée nationale. Pour ma part, j’estime humblement l’avoir fait avec patriotisme, enthousiasme et engagement », a d’entrée, fait remarquer Thierno Bocoum dans les colonnes de l’Observateur de ce jeudi.



Le député Rewmi n’a pas aussi maqué de montrer sa reconnaissance à son mentor de Saint James. «Je remercie encore une fois le président Idrissa Seck et mon parti de m’avoir permis d’avoir une expérience parlementaire que je n’oublierai jamais. Il ne faut pas oublier que je faisais partie des jeunes du M23. Cette jeunesse qui s’est battue pour de vraies ruptures aujourd’hui, trahies. J’ai fait la prison de Rebeuss et de presque tous les commissariats », a ajouté, avec philosophie, Thierno Bocoum.



Massène DIOP Leral.net

