Non paiement d'arriérés de loyer: Les étudiants de Tassette à Dakar menacés expulsion de leur logement

Les étudiants ressortissants de Tassette, une commune du département de Thiès (ouest), doivent des arriérés de loyer à leur bailleur et risquent d’être expulsés de l’appartement mis à leur disposition à Dakar par leur maire, une situation qu’ils assimilent à "une injustice".



"Nos camarades sont en train d’épuiser leur caution. Ils risquent d’être délogés en pleine période d’examen", a déclaré le président de l’Amicale des étudiants de la commune de Tassette (AMET), Mbaye Guèye, lundi, au cours d’une conférence de presse, à Dakar.



"Nous sommes réunis pour dénoncer une injustice liée au blocage de notre subvention annuelle qui s’élève à trois millions de francs CFA", a-t-il dit.



Selon Mbaye Guèye, le maire de Tassette, Mamadou Thiaw, a promis de payer en ce moment en trois tranches de 700.000 francs CFA pour la location de cet appartement, mais seules deux tranches ont été jusque-là versées.



Selon leur président, les étudiants de Tassette comptent sur les populations de leur ville et les pouvoirs publics, pour que la dernière tranche de la subvention promise par le maire soit effectivement versée.



Interrogé par l’APS, le maire de Tassette, Babacar Thiaw, laisse entendre qu’il ne s’agit pas d’une subvention, mais d’un loyer qu’il payait avec ses propres moyens, ce qu’il a arrêté de faire.

