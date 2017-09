Non-respect des accords : Les enseignants sénégalais menacent de perturber l’année scolaire A un peu plus d’un mois de l’ouverture des classes, les syndicats d’enseignants accusent le Gouvernement sénégalais de s’emmurer dans le silence total. Ils menacent de reprendre la lutte si l’Etat ne réagit pas par rapport à leurs problèmes.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Septembre 2017 à 14:38 | | 0 commentaire(s)|

« Il faut que l’Etat réagisse par rapport surtout au système de rémunération notamment la question de l’indemnité de logement des enseignants. Il est clair que l’année dernière a été sereine et calme. Mais, les enseignants avaient accepté d’aller travailler pour donner la chance au dialogue et à la négociation », a déclaré le Secrétaire général du Syndicat Autonome des Enseignants du Moyen Secondaire (SAEMS), Saourou Sène.



Il indique que « cette année, il n’y a pas eu en réalité beaucoup de rencontres entre le gouvernement et les enseignants. Et pourtant, les questions qui sont là, très nombreuses méritent une prise en charge avant les ouvertures ».



Face à ces inquiétudes des enseignants, la présidente du Haut conseil pour le dialogue social annonce des discussions, en ce mois de septembre. « Les représentants des syndicats les plus représentatifs à l’issue des élections de représentativité, ont été reçus au niveau du Haut conseil ; ils ont participé activement à une séance de travail. Et il a été arrêté et convenu d’organiser une rencontre avant la rentrée des classes », a révélé la présidente du Haut conseil, Mme Innocence Ntap Ndiaye.



« Je peux vous dire aujourd’hui que la deuxième quinzaine du mois de septembre a été retenue. Tous les secrétaires généraux nous ont envoyés la liste de leurs représentants au sein de la commission technique », a-t-elle précisé.



Toutefois, les syndicalistes attendent des actes concrets à la place des discours. « Cette année est partie pour être une année très difficile pour le système éducatif sénégalais ; s’il n’y a pas d’actes concrets, on continue de faire semblant, naturellement, il y aura des difficultés cette année », a prévenu Saourou Sène.







La rédaction de Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook