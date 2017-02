Non transféré et retenu dans son club, Kara Mbodj va rester à Anderlecht avec une prime spéciale Kara Mbodj devra bien terminer la saison à Anderlecht qui a déclaré que son joueur n'est pas à vendre notamment à Leicester City qui voulait obtenir son transfert. De retour de la CAN, il devra donc continuer à évoluer en Belgique .

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Février 2017 à 14:11 | | 0 commentaire(s)|

Le défenseur Sénégalais Kara Mbodj en veut encore à Anderlecht pour lui avoir refusé son transfert de rêve mais il est quelque peu revenu à la raison. Réaliste, il a fini par comprendre que son transfert à Leicester ne se ferait pas, du moins dans l'immédiat, ce qui lui a fait un sacré coup au moral. Leicester City qui voulait le recruter s'est heurté au refus de son club Anderlecht qui ne voulait pas s'en séparer.

Mais son équipe fera sans doute un geste pour le remotiver en vue du sprint final du championnat belge. Une hausse de salaire est ainsi envisagée avec la possibilité d'obtenir une grosse prime en cas de titre . Son club pourrait également lui promettre un bon de sortie afin de pouvoir être transféré à la fin de la saison.

C'est la troisième fois en deux ans que Kara Modj est proche d'un transfert en Premier League. Avant de signer à Anderlecht, il avait eu un accord avec West Ham mais Genk, son club d'alors avait refusé de le transférer. Alors que Leicester était déjà intéressé et s'était rapproché du joueur qui n'était toutefois pas emballé par ce choix à l'époque.

L'été dernier, c'est Swansea qui l'avait contacté et le transfert qui devait se faire pour un montant de 7,2 millions d'euros avait échoué du fait que trop d'intermédiaires réclamaient une part du montant du transfert.

En restant à Anderlecht, Kara Mbodj devrait quand même avoir une revalorisation salariale conséquente en attendant le prochain mercato, la période des transferts.



source: le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook