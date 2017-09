Nord Foire : Les habitants sur le pied de guerre

Et pour cause ! Ils reprochent à des personnes « tapies dans l’ombre, d’avoir vendu » l’espace situé entre le pont et la contre-allée qui faisait l’objet d’une attention particulière des habitants, en raison de l’espoir qu’il constituait pour eux, de pouvoir « enfin respirer » dans un cadre de vie décent.



Pour faire face à cet espoir qui est en train de s’effriter, un Comité est mis en place. Il a pour objectif principal de porter le combat afin de faire échouer ce projet. Il est composé de délégués de quartier, d’imams, d’associations de femmes, des élus locaux, des ASC, des riverains dudit site et des personnes ressources.



Dans son plan d’action, ce Comité va adresser des correspondances au président de la République et aux ministres concernés, avant de programmer un grand rassemblement.



Ce Comité indique que ce qui est aberrant de cette vente, c’est que les habitants de cette partie de Dakar cherchent depuis longtemps, un espace pour se construire un poste de santé, en vain. Ils avaient même reçu un financement d’un milliard de francs mais, faute de site, le poste de santé a été délocalisé à « Diamniadio », à cause d’un manque de volonté politique des autorités. Un autre financement a été obtenu à nouveau mais le problème du site reste entier. Peut-être qu’ils seront bien entendus, cette fois-ci par les autorités.





La rédaction de Leral.net