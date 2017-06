Nos vives félicitations à Mamadou Ndoye Bane de la TFM ( Pire )

Nos vives félicitations à Mamadou Ndoye Bane de la TFM qui vient d’offrir à l’union sportive de Pire un important lot constitue de quatre jeux de maillots, de survêtement de ballons, de filets, de gants, et une importante enveloppe financière. C’est un geste de plus dans la panoplie de dons que Ndoye Bane a fait à sa commune notamment une ambulance et du matériel matériel nettoiement.

La jeunesse de Pire remercie le généreux donateur pour ce beau geste de solidarité.



J’avoue que les mots me manquent pour exprimer mes sentiments pour ce grand monsieur qui ne cesse de jouer sa partition quand sa localité est dans le besoin. Cette fois ci, son dévolu est jeté dans le domaine sportif. Et je me demande même dans quel domaine à pire il n’est pas intervenu? Il a remis des équipements à l’Union Sportive de PIRE (U.S Pire) (Maillots, Blousons, ballons, filets etc.) Encore un geste de haute facture, très apprécié par les autorités de pire. #Mamadou_Ndoye_Bane a profité de l’occasion pour lancer un appel à tous les fils de Pire pour qu’ils viennent développer leur localité.

Il n’est pas dans la politique politicienne, il est dans l’action. Et quand on est dans l’action, on ne parle pas, on travaille. Et il essaie justement de faire en sorte que les choses changes. C’est ça qu’il faut faire et qu’ils arrêtent enfin de le distraire. Ce qu’il fait est extrêmement sérieux et extrêmement difficile. Nous avons une Nation à bâtir. Et #Mamadou_Ndoye_Bane est convaincu que l’émergence que prône le Président sera si chaque terroir sera émergent. Et les terroirs ne seront émergents que quand leurs fils de façon résolu, de façon sincère seront retournés dans leur terroir.

Merci beaucoup grand, avec vous pire est sorti du cercle restreint qu’il était longtemps enfermé. Vous ne cessez d’œuvrer pour le développement de pire. Et vous ne faites pas partis de ceux qui se lamentent et qui n’ont rien foutu pour pire. Vous n’avez pas attendus les scrutins pour briguer le fils de Pire et mieux encore vous n’êtes pas venu pour vous faire un nom.