Notre code pénal peine. Victime de machination politique, il perd de plus en plus son caractère sacré. Arnaqué par un maquis politicien, motivé par le besoin de satisfaction de leurs caprices mal négocié durant leurs tendres enfances. Ils ont arnaqué nos lois et piétiné nos coutumes et nos moeurs. Chantages, mensonges, vols, manipulation de conscience, détournement de derniers publiques sont leurs activités quotidiennes.

Divisé en deux camps, chaque entité indexe l'autre, c'est un ''game of the trône'' et c'est le peuple qui en pâti sous la complicité d'une société civile qui negocie calmement sont pot de vain et des lobbies de presses qui réclament çà et là leurs parts des butins. Dans cette lutte infernale, les perdants, soûlés par l'envie, obnubilés par un besoin de pouvoir, se victimisent, et tentent de justifier leur laborieuses aventures, en indexant, insultant, ternissant gratuitement l'image de la dame justice.



Ainsi le code pénal souffre, transpire et titube.



Le code pénal peine !!!



Il tente désespérément de résister sous les violents coups d'intoxication et d'étiquetage jetés gratuitement dans son sort. Pour affirmer désespérément sa présence, hélas, il s'aventure désespérément, dans une démonstration de force. Et se sont les misérables femmes qui s'adonnent à la prostitution clandestine, les jeunes désespérés qui veulent tromper leur malheur avec de petits paquets des chanvre indiens, les jeunes atteints par la crise l'adolescence, qui s'adonnent à des vols de poules ou qui se battent dans les rues... Se sont toujours cette couche sociale, vulnérable qui sont les cibles du code pénal.



Alors et les acteurs de faar west, pour parler des évènements tragiques de la mairie de BAOBAB; ces barrons épingles par les audites ou par l'OFNAC; et ces délinquants qui sèment sans cesse le désordre dans les rues ou les places publiques, ces irresponsables qui dégainent au quotidiens, ces marabouts tueurs en serie et ceux qui se battent dans les plateaux de Télé??? Se sont des intouchables, car, gars au jour où on les demanderait de répondre à une simple convocation. Ils ont des inconditionnels, séduits par leurs prestiges aux sources douteuses, leur éloquence qui cache difficilement leur mensonge et leur malhonnêteté intellectuelle. Ces militants oui, ces inconditionnels se mobiliseront par centaines ou par milliers pour insulter nos institutions ou notre dame, qui deviendrait difficilement reine, la justice. Brandissant des slogans: liberer X, toucher pas à Y.

Et le code pénal peine !



Le maquis des politiciens viole la loi, arnaque notre justice et malheureusement, avec l'aide des lobbies de presses, il nous divise et nous manipule. C'est pour toutes ces raisons que notre code pénal peine! Réveillons nous alors.



Au secours, au secours que deviendrait un pays ou les responsables ne sont plus des modèles, les lois ne sont plus crédibles et les institutions ne sont plus respectées, ne laissons pas ces égocentristes détruire notre nation, car demain, nous paierons, nous la jeunesse d'aujourd'hui, nous paierons cache. La nation est à nous, protégeons la!



Mohamed MBOW

Formateur de développement locale.

