« Notre principal plaidoyer à New York sera d’inviter à la formation d’une coalition mondiale pour combattre la pêche illégale » dixit Oumar Guèye (Vidéo en ouolof) Ce mercredi matin s’est tenu, dans les locaux de la direction des Pêches, un atelier de consultation nationale sur les Océans en faveur de la mise en œuvre de l’ODD 14 (Objectif de Développement Durable – 14). Ceci dans le but de préparer la conférence sur les Océans prévue à New York du 05 au 09 juin 2017. Evènement auquel le Sénégal en tant que pays invité, animera une conférence. Le ministre Oumar Guèye, décline ici le pourquoi du choix porté sur le Sénégal et les attentes de son département.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Mai 2017 à 18:51 | | 0 commentaire(s)|



