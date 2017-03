Nourou Niang, responsable de l’Apr à Grand Yoff, sur les Législatives:« Il faut que les responsables que le Président Macky a promus mouillent le maillot »

Seule l’union des forces et des esprits des responsables de l’Alliance pour la République, en particulier, et de Benno Bokk Yaakar (Bby) en général peuvent donner une écrasante majorité au président de la République lors des élections législatives du 30 juillet prochain.



Nourou Niang semble avoir bien compris cela. Se prononçant hier lundi sur ces futures joutes électorales, le responsable du parti présidentiel, Apr, appelle tous ses camarades de parti à mouiller le maillot pour donner une majorité confortable au Président Macky Sall.



« Comme vous le savez, les élections législatives, c’est dans 4 mois. Mais, dans deux mois, on va procéder aux investitures. Donc, c’est pour bientôt. Raison pour laquelle, j’appelle tous les responsables de notre parti à Grand-Yoff, que ça soit ministre, conseillers, directeurs généraux ou autres, à descendre sur le terrain afin de bien mouiller le maillot. Il ne faut pas qu’on essaie de tromper le Président Macky Sall en occupant les médias afin de lui faire croire que tout Grand-Yoff est acquis à sa cause.



Il y a du travail à faire pour permettre au président de la République de sortir haut la main lors des prochaines élections législatives et d’obtenir une seconde fois une large majorité à l’Assemblée nationale pour pouvoir diriger confortablement le pays. Personnellement, je pense que, pour gagner les élections ici à Grand-Yoff, il faut que les responsables que le Président Macky Sall a promus mouillent bien le maillot. Ils doivent sortir de leur bureau et voiture climatisées pour retourner l’ascenseur au président de la République qui les a fait ce qu’ils sont aujourd’hui », soutient le responsable politique à Grand-Yoff.



Poursuivant, son argumentaire, M. Nourou Niang, estime que "si tous les responsables, que ça soit ceux de Grand-Yoff ou de tout le département de Dakar unissent leurs forces et leurs esprits afin de descendre sur le terrain pour mouiller le maillot, le Président Macky Sall va gagner largement la capitale".



Une victoire qui sera alors d’autant plus facile que, rappelle M. Nourou Niang, « lors du référendum, nous avons largement battu Khalifa et Cie. Lors des élections du Haut conseil des collectivités territoriales, ils ont difficilement gagné. Et nous avons tous vu que lors de ces dernières joutes, beaucoup de leurs conseillers nous ont rejoints. Tout ça, pour dire que si nous tous descendons sur le terrain pour faire du porte-à-porte et mieux être au contact des populations, nous allons largement gagner les législatives prochaines dans tout le département de Dakar. J’en suis d’autant plus sûr parce que nous l’avons réussi à la présidentielle et aux législatives de 2012. Et pourquoi pas en 2017 ? »



« Mbaye Ndiaye a commis une grosse bourde »

Se prononçant sur la sortie de Mbaye Ndiaye qui affirmait que l’arrestation du maire de la capitale à une connotation politique parce que « le président de la République a les moyens légaux de battre celui qui veut le battre », Nourou Niang estime que le conseiller du Président Macky Sall « a commis une grosse bourde ».

« Ce qu’il a dit n’engage que lui. Cela n’engage ni le président de la République encore moins l’Alliance pour la République. Parce que, comme vous le savez, le gouvernement tout comme le parti ont des voix officielles qui peuvent parler en leurs noms. Ce qui est constant dans cette affaire dite de Khalifa Sall, c'est qu'il a été arrêté pour avoir détourné l’argent de la caisse d’avance. Donc, il n’y a rien de politique sur ça. Laissons tout simplement la justice faire son travail. Que ce soit Khalifa Sall ou autres, personne n’est au dessus de la loi », soutient encore Nourou Niang.



« Barthélémy Dias doit savoir que le Président Macky n‘est pas son alter ego »



Le responsable de l’Apr de Grand-Yoff a profité de cette entrevue pour répondre au maire de Mermoz Sacré-Cœur suite à ses sorties musclées contre le Président Macky Sall. Selon Nourou Niang, l’ancien responsable des jeunes du Parti socialiste « doit se taire et se taire pour de bon ». Et d’asséner en guise de conclusion : « Je pense que ce criminel de Barthélémy Dias qui tout bonnement osé dire publiquement qu’il a tué un homme doit se taire et se tairez pour de bon. Il doit également savoir que le Président Macky Sall n’est pas son alter ego. D’ailleurs, nous n’allons plus accepter qu’il se mette à dire du n’importe quoi sur le Président Macky Sall. Nous allons lui faire face et ça sera désormais œil pour œil, dent pour dent.».



