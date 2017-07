« Nous allons remporter les élections avec une large majorité », disent les arabisants de Benno Bok Yakaar Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juillet 2017 à 10:22 | | 0 commentaire(s)| La coordination du Mouvement national des arabisants de Benno Bok Yakaar, exprime une totale satisfaction quant auu discours du premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, qu’il livre aux populations et aux électeurs en particulier, a appris leral.net.

Ledit mouvement se félicite de l’engouement et de l’enthousiasme du premier ministre, qui ne laisse planer aucun doute sur les élections législatives du 30 juin prochain, informe un communiqué de la coordination du Mouvement national des arabisants de Benno Bok Yakaar.



« Nous allons remporter les élections avec une large majorité par la coalition présidentielle », confirme le communiqué.

Le mouvement n’a pas raté l’occasion pour fustiger l’opposition. Selon eux, cette opposition n’a pas de vision. Plutôt, elle a comme arme l’insulte et la vulgarité, a révélé le texte.



Il ajoute « les Sénégalais ne sont pas dupes et sauront faire la différence entre la bonne graine de l'ivraie ».

Le Mouvement national des arabisants de Benno Bok Yakaar déplore et condamnent les violences notées dans la campagne et appelle à plus de retenue et de sérénité, informe notre source.



Suite aux drames tragiques survenus au stade Demba Diop, le Mouvement national des arabisants de Benno Bok Yakaar profite de l’occasion pour présenter ces sincères condoléances aux familles éplorées, au président de la République. Et le mouvement souhaite un prompt rétablissement aux nombreux blessés.



Le Mouvement national des arabisants de Benno Bok Yakaar a démarré sa campagne depuis le 11 juillet. Et compte boucler ses activités par trois grandes manifestations qui se tiendront « le 23 juillet à Dakar à Yoff devant la maison du Khalife, le 25 juillet à Diourbel et enfin, avec comme point d'orgue, le grand meeting de Mbacké, le 27 juillet 2017 », conclut le communiqué.





Thierno Malick Ndiaye

