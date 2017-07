"Nous proposons la fermeture de tous les réseaux sociaux, durant et pendant les examens..." (Par Serigne Fallou Mbacké, élève)

Depuis longtemps la problématique du système éducatif sénégalais est objet de débats.

Toutefois, certains estiment qu'il doit être remis en cause pour préserver la crédibilité de ses diplômes .

En effet, le Sénégal comme tant d'autres pays sous-développés, compte pas mal de tares par rapport à leurs systèmes éducatifs.

Nous avons tous constaté l'inadéquation du programme avec nos réalités sociaux-culturelles, la négligence notoire de nos dialectes ( langues) nationaux et les enseignements de nos traditions qui ne sont pas pris en compte.



De ce fait, certaines localités qui s'attachent encore à la tradition ancestrale, refusent toujours d'envoyer leurs enfants à l'école française, ce qui augmente le taux d'analphabétisme et de l'ignorance dans le pays.



Ainsi, force est de constater que le système éducatif sénégalais est gravement malade.

Certains élèves opportunistes, au lieu de travailler sérieusement afin d'obtenir honorablement leurs diplômes, cherchent à les obtenir facilement, par le biais de la tricherie qui est devenue une pratique très répandue dans les écoles.



D'ailleurs, beaucoup d'élèves pensent que sans la triche, il ne pourront jamais réussir . Ce manque de confiance en soi poussent souvent certains à payer le prix fort pour acheter les épreuves et les traiter avant les examens, car pour eux, c'est le diplôme qui compte mais ce n'est pas le niveau et c'est ce qui est à l'origine de recul lamentable de niveau des élèves.



En définitive nous proposons la fermeture de tous les réseaux sociaux durant et pendant les examens, afin qu'aucune fuite ne puisse avoir lieu et que ce diplôme garde toujours sa crédibilité.



