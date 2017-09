Nouveau Gouvernement : Eva Marie Coll Seck, Mankeur Ndiaye et 3 autres ministres signent leur départ

L’attente a été longue depuis mardi dernier, mais finalement la composition des membres du nouveau Gouvernement, vient d’être dévoilée. Ce nouveau Gouvernement mis en selle sous le sceau de la continuité, selon les propos du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, va s’opérer sans la partition de certains ministres qui s’étaient quelque peu illustrés dans l’ancien gouvernement.



En effet, celui qui fut jusque-là, le patron de la diplomatie sénégalaise depuis 2012, n’a pas été reconduit dans le nouveau Gouvernement. Mankeur Ndiaye n’est donc plus le ministre des Affaires étrangères. Il a été ainsi remplacé par Sidiki Kaba qui a quitté le département de la Justice au profit de Ismaïla Madior Fall.



De même pour Awa Marie Coll Seck, qui était aussi l’une des caciques du pouvoir en place en termes de longévité et de constance. La ministre de la Santé, de l’Action sociale et de la Prévention médicale a été remplacée par Abdoulaye Diouf Sarr qui a cédé son fauteil de ministre de la Gouvernance locale à Yaya Abdoul Kane.



Trois autres départs et non des moindres, ont été actés. Viviane Bampassy qui est une administratrice civile, a été remplacée au poste du ministre de la fonction publique par Madame Mariama Sarr.



Idem pour Mansour SY, ministre du Travail et de la sécurité sociale, Yakham Mbaye, secrétaire d’Etat à la communication et Youssou Touré qui n'ont pas été retenus dans le nouveau Gouvernement.

