Nouveau Gouvernement : Sidiki Kaba, aux Affaires étrangères; Ismaïla Madior Fall, à la Justice Mankeur Ndiaye s’en va. Et arrive Sidiki Kaba. En effet, à la suite du réaménagement du Gouvernement, l’ancien Ministre de la Justice et Garde des sceaux devient Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur en remplacement de Mankeur Ndiaye.



Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Septembre 2017 à 20:33 | | 1 commentaire(s)|

Qui, en dépit de la victoire de “BBY” aux dernières Législatives à Dagana sur la Coalition Gagnante/Wattù Senegaal de Oumar Sarr, semble emporté par les vagues des événements internationaux dans lesquels, le Sénégal n’a pas réussi à s’imposer. On pense notamment, à la défaite de Abdoulaye Bathily, à la présidence de l’Union africaine. Et surtoutr, au fameux billets de la Mecque quémandés au Royaume du Maroc pour le pèlerinage à la Mecque de proches parents.



En juillet dernier, lors du Sommet de l’Union africaine, il avait aussi eu, «une passe d’armes avec le Président guinéen, Alpha Condé». Mais l’ancien ministre a, toujours, récusé les faits. En tout état de cause, Macky qui semble jouer la carte de l’apaisement avec ses voisins les plus immédiats. Surtout que dans la crise gambienne, Alpha Condé n’avait pas joué franc-jeu avec son homologue sénégalais qui ne veut pas mettre de l’huile sur le feu.



Devenu patron de la diplomatie sénégalaise, celui qui a ouvert plusieurs fronts avec les magistrats ces derniers temps, laisse la justice entre les mains de du Professeur de Droit, Ismaïla Madior Fall jusque-là, conseiller juridique du Chef de l’Etat.



Nommé Garde des Sceaux et Ministre de la Justice, Pr Madior comme l’appellent les intimes, semble connaitre le terrain. Juriste de Formation, il est tenu de travailler en étroite collaboration avec le nouveau Président de l’Union des Magistrats (Ums), Souleymane Téliko. Celui qui tenu tête à son prédécesseur dans l’affaire de la consuklation à domicile des magistrats pour les affectations.



Convoqué par Sidiki Kaba au Conseil de discipline, le Président de la République désamorcera la bombe en plein vol. Un désaveu aujourd’hui pour Sidiki Kaba ?



Actusen.com





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook