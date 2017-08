Nouveau Parti : Habib Sy annonce la création de son "Parti Espoir et Modernité/Yaakaar U Réew Mi" L’ancien directeur de Cabinet du président Abdoulaye Wade qui a décidé de voler de ses propres ailes, a mis sur les fonts baptismaux, sa propre formation politique.

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Août 2017 à 18:07 | | 0 commentaire(s)|

« Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons créé un parti politique dénommé: Parti Espoir et Modernité/Yaakaar U Réew Mi », a annoncé l’ancien ministre ce jeudi, sur sa page Facebook.

Dans son texte, Habib Sy qui demande de « prier pour la réussite » de sa nouvelle aventure en ce jour « béni de station d’ Arafat », informe : « nous venons de déposer le dossier de demande de reconnaissance à la préfecture de Dakar ».



En juin dernier, le président de la fédération du PDS à Linguère a claqué la porte de la formation politique à travers une démission retentissante, emportant avec lui les militants et responsables de 16 communes sur les 19 que compte le département de Linguère, selon ses dires.



Il a pris cette décision après voir accusé la direction du PDS de les avoir poignardés dans le dos, en investissant Abdou Thiam en lieu et place de Me Adama Fall que le bureau départemental du Pds de Linguère avait choisi.





La rédaction de Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook