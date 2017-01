Nouveau cliché sexy pour Kim Kardashian avec Kanye West

Trois mois après avoir été braquée à main armée en pleine nuit à Paris, Kim Kardashian a fait son come-back sur les réseaux sociaux, pour le plus grand plaisir de ses millions de followers. Son premier cliché, publié la semaine passée, a été liké plus de 4 millions de fois sur Instagram, rien que ça ! On l'y voyait aux côtés de son mari Kanye West et de leurs enfants North et Saint, accompagné de la légende "Famille". Les photos suivantes étaient du même ordre, de quoi offrir au monde entier une nouvelle image d'elle, plus assagie et plus centrée sur les siens que jamais après son traumatisme parisien