Nouveau cycle de conseils des ministres délocalisés, Macky Sall reprend sa campagne déguisée Apres moult promesses du gouvernement lors de conseils des ministres délocalisés, les populations sont restées sur leur faim. Les annonces n’ont pas été suivies d’effets. Et le chef de l’Etat a annoncé hier en conseil des ministres « qu’il entamera un nouveau cycle ». Un contraste qui pousse à penser que Macky Sall retourne en, campagne déguisée.

Alors que les régions scrutent encore les milliers de milliards promis par l’Etat lors des conseils des ministres décentralisés, le gouvernement veut retourner à cette foire aux promesses. Hier, en conseil des ministres, le président de la république a, en effet, informé hier ses ministres « qu’il entamera un nouveau cycle de conseils des ministre délocalisé ».



Lancés, en 2012 à Saint-Louis, ces conseils des ministres délocalisés, bouclés à Dakar en 2016, sont, selon le chef de l’Etat, « l’expression de sa volonté résolue de territorialiser nos politiques publiques et rompre un clivage ancien entre Dakar et le reste du pays ».



Pour Macky Sall, "ces conseils de ministres décentralisés ont permis de recentrer l’action stratégique de l’Etat dans chacune des 14 régions du pays en les dotant d’un véritable projet de territoire, fruit de la consolidation des aspirations légitimes des populations et ont abouti à l’élaboration d’un vrai programme territorial de l’Etat qu’il convient d’évaluer".



Mais, sur le terrain, les populations et autre élus locaux n’ont presque rien vu sur plus de 3000 milliards de francs Cfa promis par Macky Sall et son gouvernement pour l’échéance 2012 et 2015. Les attentes des populations sont toujours inassouvies et les annonces toujours pas suivies d’effets.



Malgré le bilan d’étape positif dressé par l’Etat, les élus locaux soulignent que ce bilan est aux antipodes de ce qui est visible sur le terrain. Car, selon les populations de ces régions, l’Etat a inscrit dans son bilan des réalisations qui ne faisaient pas parties des promesses gouvernementales, une vraie arnaque, selon ces dernières.



Un contraste qui pousse à penser que Macky Sall retourne en, campagne déguisée.



