Nouveau drame familial en France: il tue ses trois enfants et sa femme puis se suicide

Après l'affaire Troadec, c'est un nouveau drame familial qui secoue la France. Les corps d'une femme et de trois enfants ont été découverts à leur domicile mercredi matin à Beaumont-les-Valence (Drôme) après le suicide du père, qui s'est accusé du meurtre, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.



Vers 8H30, l'homme, né en 1971, s'est suicidé en se jetant sous un train à Tain-L'Hermitage, après avoir laissé un écrit dans son véhicule dans lequel il dit avoir tué sa femme et ses trois enfants, selon la même source.



L'âge des victimes n'a pas pu être précisé dans l'immédiat. Les gendarmes se trouvaient sur place en début de matinée afin de procéder aux premières constatations.



Fin décembre, le paisible département de la Drôme avait connu une autre fait divers sanglant lorsqu'un jeune homme de 23 ans, avait assassiné trois personnes âgées à Chabeuil et Montvendre, avant de mortellement blesser un sexagénaire à Orange (Vaucluse).



