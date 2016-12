Nouveau gestionnaire des écoles Yavuz Sellim : "Maarif" sans fondation

Sans le savoir ou de façon consciente, le gouvernement parraine la fermeture des établissements "Yavuz Sellim". En interrogeant les autres pays, l'Etat se rendra compte que "Maarif" est une fondation factice dont l'objectif final est démanteler les écoles "gulenistes". Elle est un organisme qui gère l'agenda politique et diplomatique du Président Turc.



Fondée en mai 2016, "Maarif" n'a pas une expertise dans le domaine de l'éducation ainsi que la gestion des établissements scolaires. Mieux, ses employés sont des activistes à la solde du régime de Recep Tayip Erdogan. "Maarif" est financé par le gouvernement turc et certaines fondations de pays du Golfe.



Au Pakistan, le Président Erdogan a réssi à fermer des écoles sur place à travers cette manoeuvre de changement de gestionnaire des écoles "Yavuz Selim" qu'il veut reproduire au Sénégal. Cela s'est déjà fait en Guinée.



La reprise forcée de la gestion a provoqué la fermeture de 5 écoles appartenant au prédicateur, plongeant dans le désarroi 1000 élèves, 150 personnels enseignants et administratifs ainsi que 17 familles turques.



Source le quotidien