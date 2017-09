Nouveau gouvernement : 39 ministres dont 3 délégués et 8 femmes

C’est le même nombre que le précédent gouvernement. La nouvelle équipe, dirigée par Mouhammad Boun Abdallah Dionne, compte donc 39 ministres dont 3 ministres délégués et 8 femmes au total. Il faut noter que deux nouvelles têtes féminines sont venues s’ajouter à l’attelage gouvernemental, renforcé par de nouveau département. La journaliste Aminata Angélique Manga et Mme Ndèye Sali Diop Dieng sont les nouvelles dames promues au sein de l’équipe de Dionne.





